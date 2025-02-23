Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller)

Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 24 Şubat Pazartesi günü, birçok kentte okullar tatil edildi. Okulların tatil edildiği illerde, kamu kurumlarında görevli hamileler ve engelliler de idari izinli sayıldı. İşte okulların tatil edildiği şehirler…

Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 1

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi devam ederken tatil haberleri de art arda geldi. Birçok kentte 24 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitime ara verildi.

İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 2

SAMSUN’DA EĞİTİME ARA

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 3

KASTAMONU İNEBOLU’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede kar, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçede 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 4

BARTIN’DA EĞİTİME ARA

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 5

GİRESUN’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 6

ZONGULDAK’TA KAR TATİLİ

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 7

SİNOP’TA OKULLAR TATİL

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

ÜNİVERSİTEDE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 8

ORDU’DA KAR TATİLİ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Yarın okullar tatil mi? Kar hız kesmedi, birçok kentte kar tatili ilan edildi (24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller) - 9

RİZE’DE EĞİTİME KAR ARASI

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

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