Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı?
Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta birçok ilde okullar, kar sebebiyle tatil oldu. Okullarda tatil kararı il veya ilçe bazlı alınırken özellikle bazı bölgelerde kar yağışı görülmeye başlandı. Yurt genelinde ise yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları 3-6 derece arasında düşüş gösterecek. İstanbul Valiliği ve AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısı verildi. Özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu İzmir, Ankara, İstanbul gibi illerde ise okulların son durumu merak ediliyor. Kar yağışının başladığı illerde hava koşulları sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Peki 17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, okullarda son durum…
Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar için tatil kararı alınmıştı. İstanbul’da ilk olarak ilçe bazlı tatil kararı çıkarken ardından ise Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları, salı gününden başlayacak şekilde hissedilir derecede alacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise yaşadıkları illerde tatil kararı olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar…