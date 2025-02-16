Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı?

Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta birçok ilde okullar, kar sebebiyle tatil oldu. Okullarda tatil kararı il veya ilçe bazlı alınırken özellikle bazı bölgelerde kar yağışı görülmeye başlandı. Yurt genelinde ise yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları 3-6 derece arasında düşüş gösterecek. İstanbul Valiliği ve AKOM’dan İstanbul için kar yağışı uyarısı verildi. Özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu İzmir, Ankara, İstanbul gibi illerde ise okulların son durumu merak ediliyor. Kar yağışının başladığı illerde hava koşulları sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Peki 17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, okullarda son durum…

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı? - 1

Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar için tatil kararı alınmıştı. İstanbul’da ilk olarak ilçe bazlı tatil kararı çıkarken ardından ise Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları, salı gününden başlayacak şekilde hissedilir derecede alacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise yaşadıkları illerde tatil kararı olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar…

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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı? - 2

17 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta bazı günlerde  olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul, Malatya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya gibi illerde okulların tatil olması kararı alınmıştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama göre kentin hafta başından itibaren sıcaklığın düşmesiyle soğuk hava etisine girileceği aktarıldı. 

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı? - 3

17 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi. Okulların tatil olmasıyla ilgili kararı o ilin valilikleri alıyor. İl ve ilçe bazlı kar tatili yapılabiliyor. Valiliklerin kar tatiline ilişkin açıklama yapması durumunda haberimizde yer alacaktır.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı? - 4

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı havaların Pazartesi gününden itibaren etkisini arttırması ve öğle saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM’dan yayınlanan rapora göre yurtta yeni bir soğuk hava dalgası etkili olurken hava sıcaklıkları 3-6 derece birden düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe hafif kar yağışlı, cuma ve cumartesi ise kar yağışlı olması bekleniyor. 

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 17 Şubat okullar tatil mi oldu, Pazartesi günü okul var mı? - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurdun kuzey batı kesimlerinde sağanak yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

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