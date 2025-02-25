Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 26 Şubat Çarşamba okullar tatil mi oldu?
Yurt genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olurken bazı illerde bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Kar yağışının devam ettiği illerde ise valilikler okulların durumuna karar verecek. Öğrenci, veliler ve öğretmenler ise kar tatilinin sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki 26 Şubat okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre kar yağışlı hava bazı illerde cuma gününe kadar etkisini sürdürecek. Özellikle anaokulu ve ilkokul derecesinde birçok öğrenci, okullara ulaşımlarını servisler aracılığıyla sağlarken kar yağışısı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, ilgili valilikler tarafından alınırken geçtiğimiz hafta toplam 34 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Yeni haftada ise Pazartesi günü 10 ilde okullar tatil edildi. Özellikle Samsun, Sinop, Rize, Artvin, Ordu ve Van gibi illerde gözler valiliklere çevrildi. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin detaylar…