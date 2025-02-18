Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 19 Şubat kar tatili olan iller

Türkiye yeni haftaya soğuk havayla başladı, öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını duyurdu. Yarın kar yağışı beklenen illerdeki öğrenciler, öğrenci aileleri ve eğitimciler de kar tatili araştırmalarına başldı. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 19 Şubat kar tatili olan iller - 1

Kar yağışı nedeniyle önümüzdeki birkaç gün kar tatili beklentisinde olan öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Bugün özellikle Karadeniz'e kıyısı olan çevre illerde okullar tatil olurken, 19 Şubat Çarşamba günü için ise henüz kar tatili haberleri belli olmadı. 19 Şubat'ta kar tatili olan iller netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 19 Şubat kar tatili olan iller - 2

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.

Ankara'da yarın karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 19 Şubat kar tatili olan iller - 3

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olmasının istendiği açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kentte yarın saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak." bilgisi paylaşıldı.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 19 Şubat kar tatili olan iller - 4

Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulanan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi. Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmeler AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmelidir."

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