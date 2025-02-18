Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? 19 Şubat kar tatili olan iller
Türkiye yeni haftaya soğuk havayla başladı, öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşeceğini ve soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağını duyurdu. Yarın kar yağışı beklenen illerdeki öğrenciler, öğrenci aileleri ve eğitimciler de kar tatili araştırmalarına başldı. Peki, yarın okullar tatil mi?
Kar yağışı nedeniyle önümüzdeki birkaç gün kar tatili beklentisinde olan öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Bugün özellikle Karadeniz'e kıyısı olan çevre illerde okullar tatil olurken, 19 Şubat Çarşamba günü için ise henüz kar tatili haberleri belli olmadı. 19 Şubat'ta kar tatili olan iller netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.