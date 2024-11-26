Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı
Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında… Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. 26 Kasım için verilen tatil kararıının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatildi? Yarın okullar tatil olacak mı?
Kar yağışı tüm yurtta etkili oldu! Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle birçok şehirde, 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Eğitime ara kararı ardından hangi illerin tatil kararı aldığı ve tatil süresinin ne kadar olduğu merak ediliyordu.