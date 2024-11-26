Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı

MALATYA'NIN 10 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10 ilçede eğitime ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:



"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliği için eğitim ve öğretim ile ilgili alınan karar gereği; Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgün ve yaygın resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edilecektir. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, yukarıda eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."