Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı

Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında… Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. 26 Kasım için verilen tatil kararıının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün hangi illerde okullar tatildi? Yarın okullar tatil olacak mı?

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 1

Kar yağışı tüm yurtta etkili oldu! Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle birçok şehirde, 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Eğitime ara kararı ardından hangi illerin tatil kararı aldığı ve tatil süresinin ne kadar olduğu merak ediliyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 2

SAMSUN’UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Kasım Salı günü için Asarcık, Ayvacık, Havza ve Ladik ilçelerindeki tüm okulların eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2’şer okul, Canik ilçesinde 10 okul, Çarşamba ve Kavak ilçesinde 4’er okul, Salıpazarı ilçesinde 3 okul ve Terme ilçesinde de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, 19 Mayıs, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Kavak, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü’de bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 3

AKSARAY'DA OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 4

KARAMAN'DA OKULLARA "KAR" TATİLİ

Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde olumsuz hava koşulları ve don tehlikesi nedeniyle, 26.11.2024 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi/özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 5

KIRŞEHİR'DE EĞİTİME "KAR"ENGELİ

Kırşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 6

ERZURUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 7

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur" denildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 8

ORDU’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları, bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım Salı günü, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde bulunan okulların tamamında eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilik açıklamasında Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullar ile Ünye ilçesinin Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda da aynı (salı) gün eğitime bir günlük ara verileceği duyuruldu.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 9

TOKAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME "KAR" ENGELİ

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle Tokat Valiliği taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada “İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim, öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 10

MALATYA'NIN 10 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10 ilçede eğitime ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliği için eğitim ve öğretim ile ilgili alınan karar gereği; Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgün ve yaygın resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edilecektir. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, yukarıda eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 11

KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE EĞİTİME "KAR'" ENGELİ

Kayseri ve Nevşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 2 ilde de bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaşanmakta olan kar yağışının gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizde bu gece saatlerinde başlayıp, yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller açıklandı - 12

BOLU VE KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bolu Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm kurumlarımızda 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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