Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

Soğuk hava ve kar yağışları yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteriyor. Birçok kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıklandı. Öğrenciler, öğrenci velileri ve eğitimciler ise hangi illerde kar tatili olduğunu merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 1

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası bazı illerde yoğun kar yağışına sebep oldu. Ulaşımda ve günlük hayatta yaşanbilecek aksiliklerin önüne geçmek için birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kar tatili haberleri ardı ardına gelmeye devam ederken araştırmalar da hız kazandı. İşte, 20 Şubat kar tatili olan iller listesi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 2

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 3

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?


Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 4

KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 20 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 5

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?


Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 6

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? - 7
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