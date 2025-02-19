Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?
Soğuk hava ve kar yağışları yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteriyor. Birçok kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıklandı. Öğrenciler, öğrenci velileri ve eğitimciler ise hangi illerde kar tatili olduğunu merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası bazı illerde yoğun kar yağışına sebep oldu. Ulaşımda ve günlük hayatta yaşanbilecek aksiliklerin önüne geçmek için birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kar tatili haberleri ardı ardına gelmeye devam ederken araştırmalar da hız kazandı. İşte, 20 Şubat kar tatili olan iller listesi...