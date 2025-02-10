Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle donan nehir, dere ve şelaleler, doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların kar tatili olması gündemde. Peki, yarın kar tatili olan iller hangileri? yarın okullar tatil mi?
Yurdun birçok şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı kent merkezleri ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...