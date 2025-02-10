Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle donan nehir, dere ve şelaleler, doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların kar tatili olması gündemde. Peki, yarın kar tatili olan iller hangileri? yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller - 1

Yurdun birçok şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı kent merkezleri ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller - 2

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller - 3

YURT GENELİNDE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Soğuk havanın etkisiyle donan nehir, dere ve şelaleler, doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde kapanan yollar, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılmaya başlandı.

Kastamonu'da da 66 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte 11 Şubat kar tatili olan iller - 4

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Şırnak'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 köyün yolu kapandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, nehir ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

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