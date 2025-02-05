Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."