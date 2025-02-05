Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat

Yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerden tatil haberleri gelmeye başladı. Özellikle İç Anadolu ev Karadeniz'de yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 6 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller...

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 1

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, şehirleri beyaza bürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 6 Şubat kar tatili olan iller listesi...

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Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 2

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 3

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Ordu'nun 5 ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 4

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Nevşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"İl genelinde kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 5

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?


Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirdi.

Can, ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 6

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?


Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 7

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.

Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 8

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi 6 Şubat - 9

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

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