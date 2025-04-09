Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi?
Yarın okullar tatil mi? Sorusu, yurt genelinde havaların yeniden soğumasının ardından sorgulanmaya başladı. Samsun, Ordu, Kütahya gibi illerde kar yağışı görülmeye başlandı. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava bu hafta hakim olacak. Cuma günü ise Ankara'da kar yağışı görülmesi bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi?
10 Nisan Perşembe gününe özel kar tatili haberi araştırmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceği ve yağışların cumartesiye kadar süreceği belirtildi. Ankara'da cuma günü kar yağışı beklenirken, Samsun, Ordu ve Kütahya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.