Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi?

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu. Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Ordu'da yarın kar yağışının yerini yağışlı havaya döndürmesi bekleniyor.



Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölgede 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesini düşürüyor.



Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi tahmin ediliyor.