Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, yurt genelinde havaların yeniden soğumasının ardından sorgulanmaya başladı. Samsun, Ordu, Kütahya gibi illerde kar yağışı görülmeye başlandı. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava bu hafta hakim olacak. Cuma günü ise Ankara'da kar yağışı görülmesi bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi? - 1

10 Nisan Perşembe gününe özel kar tatili haberi araştırmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceği ve yağışların cumartesiye kadar süreceği belirtildi. Ankara'da cuma günü kar yağışı beklenirken, Samsun, Ordu ve Kütahya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi? - 2

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

10 Nisan Perşembe gününe dair herhangi bir kar tatili haberi henüz gelmedi.

Günün ilerleyen saatlerinde, il valilikleri ya da ilçe kaymakamlıklarından bu kapsamda resmi açıklamalar gelirse haberimizde yer vereceğiz.

Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi? - 3

10 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Samsun'un Alaçam, Salıpazarı ve Ladik ilçelerinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı, daha düşük rakımlı yerlerde yağmur ve sis etkili oldu. Samsun'da 10 Nisan'da hava gündüz 10 derece gece saatlerinde ise 4 derece olarak seyredecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor ve hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 10 Nisan'da Samsun, Ordu, Kütahya'da okullar tatil mi? - 4

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu. Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Ordu'da yarın kar yağışının yerini yağışlı havaya döndürmesi bekleniyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölgede 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesini düşürüyor.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi tahmin ediliyor.

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