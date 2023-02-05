Yarın (pazartesi) okullar tatil mi, nerelerde okullar tatil? Bitlis, Şanlıurfa ve Muş'ta yarıyıl tatili kar nedeniyle uzatıldı

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili pazartesi günü sona erecek ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak bu yıl yoğun kar yağışlarının okulların açılacağı tarihe denk gelmesi nedeniyle bazı illerde tatil beklentisi oluştu. Özellikle kar yağışı görüntüleriyle konuşulan Malatya, Gaziantep ve Elazığ'ın yanı sıra ardı ardına uyarıların yapıldığı Ankara ve İstanbul'da okulların durumu merak ediliyor.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 302 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 107 santimetreyi geçtiği kentte, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Meteoroloji yetkililerinin özellikle pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Bitlis Valiliği, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıkladı.
İki gündür kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 1 günlük kar tatilini sosyal medya hesabından duyurdu.
“Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık” diyen Vali Ayhan, “Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın” ifadelerini kullandı.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Konuyla ilgili gelişmeler için gözler valiliklerde. Kar tatili haberleri il valilikleri tarafından paylaşılıyor. İstanbul ve Ankara valiliği konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL Valiliği, meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik koordinasyonunda yapılan 'Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan tedbirleri duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şöyle;
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 13.00'te alınan son verilere göre yarın ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.
Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.
İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.
İstanbul'umuzda TAMP Çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız; 5.277 Km. Yol Ağı üzerinde 11.130 Personel,171 Acil Çıkış Noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 İş Makinesi Noktasında 2.591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 Ton Tuz, 3.640 Ton Solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığımız 437 araç ve 2.142 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 210 araç ve 703 personel,
Kızılay'ımız 101 noktada 2.300 Çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğümüz ise 1.250 Çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinası, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre % 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergâhındaki 23 Hizmet Tesisinde 5.598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur. İlimizde olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarımızca sürdürülen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 24 saat esasına göre takip edilmektedir.
İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, TIR ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."