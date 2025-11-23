Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde okulların tatil olup olmadığıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Her yıl büyük bir coşku ve minnetle kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl yine milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, 24 Kasım'da okullar tatil mi?