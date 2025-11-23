Yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi? (2025 resmi tatil takvimi)
23.11.2025 16:47
Birkan Erol
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenciler tarafından resmi tatil sorgulamaları başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü öncesinde, öğrenciler ve veliler tarafından resmi tatil tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Peki, yarın resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi olacak?
24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde okulların tatil olup olmadığıyla ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. Her yıl büyük bir coşku ve minnetle kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl yine milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, 24 Kasım'da okullar tatil mi?
24 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan resmi tatil bilgilerine göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'yle ilgili bir resmi tatil bilgisi yok.
Buna göre; 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Yani okullar 24 Kasım Pazartesi günü eğitimine devam edecek.
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba