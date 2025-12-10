Yarın sabah başlayacak: Eskişehir'in birçok ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak (11 Aralık OEDAŞ kesinti programı)

Eskişehir'de yaşayan on binlerce vatandaş, 11 Aralık 2025 Perşembe günü elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. (OEDAŞ), 11 Aralık tarihli planlı tesis bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.