Yarın sabah başlayacak: Eskişehir'in birçok ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak (11 Aralık OEDAŞ kesinti programı)
10.12.2025 15:26
Son Güncelleme: 10.12.2025 15:33
NTV - Haber Merkezi
Eskişehir'de yaşayan on binlerce vatandaş, 11 Aralık 2025 Perşembe günü elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. (OEDAŞ), 11 Aralık tarihli planlı tesis bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
iStockPhoto
Odunpazarı, Mahmudiye, Çifteler ve Sivrihisar gibi ilçelerde elektrik kesintileri 9 saat sürecek. Program kapsamında 15 ilçenin 9'u elektrik kesintisinden etkilenecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 11 Aralık 2025 tarihli kesinti programı;
