Yarın sabah başlayacak! İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi (29 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda ikamet eden milyonlarca kişi, BEDAŞ tarafından paylaşılan 29 Ocak tarihli elektrik kesintisi programını araştırmaya başladı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 29 Ocak 2026 Perşembe günü yatırım, onarım ve bakım operasyonu kapsamında elektrik kesintileri uygulayacak. Tam 19 ilçeyi kapsayan ve bazı bölgelerde 8 saate kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler yarın sabah erken saatlerden itibaren başlayacak. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçeler, sokaklar ve mahallelerde elektrikler olmayacak? İşte ilçe ilçe 29 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı.