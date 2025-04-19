Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 20 Nisan Pazar günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?
İstanbul'da toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz olup olmadığı gündemde. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada 19-20 Nisan'da toplu taşımaların AÖF sınavlarına katılacak öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Peki, otobüsler kimlere, ne zamana kadar bedava olacak?
Otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının 19-20 Nisan'da ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, AÖF sınavına katılacak öğrenciler ve görevlilerin uygulamadan yararlanacağı bildirildi. İşte, detaylar...