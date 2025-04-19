Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 20 Nisan Pazar günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz olup olmadığı gündemde. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada 19-20 Nisan'da toplu taşımaların AÖF sınavlarına katılacak öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Peki, otobüsler kimlere, ne zamana kadar bedava olacak?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 20 Nisan Pazar günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 1

Otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının 19-20 Nisan'da ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, AÖF sınavına katılacak öğrenciler ve görevlilerin uygulamadan yararlanacağı bildirildi. İşte, detaylar...

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 20 Nisan Pazar günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 2

YARIN (20 NİSAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu taşıma araçları İstanbul'da 19 Nisan ve 20 Nisan'de ücretsiz çalışacak. Ancak sadece Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınavlarına katılacak öğrencilere ve görevlilere İstanbulkart entegrasyonu olan araçlarda bedava olacağı bildirildi.

Metro İstanbul açıklamasında; ''19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan "Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınavları" na girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.'' sözlerine yer verdi.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 20 Nisan Pazar günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı? - 3

Buna göre AÖF ara sınavlarının sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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