Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 20 Nisan Pazar günü otobüs, metro, tramvay, vapur bedava mı?

YARIN (20 NİSAN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu taşıma araçları İstanbul'da 19 Nisan ve 20 Nisan'de ücretsiz çalışacak. Ancak sadece Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınavlarına katılacak öğrencilere ve görevlilere İstanbulkart entegrasyonu olan araçlarda bedava olacağı bildirildi.



Metro İstanbul açıklamasında; ''19 Nisan Cumartesi ve 20 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan "Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınavları" na girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.'' sözlerine yer verdi.