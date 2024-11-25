Yarın okullar tatil mi? Kar etkisini artırdı, eğitime bir gün daha ara verildi (26 Kasım Salı kar tatili olan iller)
Türkiye’nin büyük bölümünde fırtına ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle bugün birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının sürdüğü Erzincan’da okullar yarın da kapalı olacak.
Türkiye’nin birçok kentinde kar etkili oluyor.
Soğuk hava ve tipi nedeniyle birçok kentte yollar kapandı, yaşanan trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Malatya ve Mersin’de mahsur kalan iki çoban, yaşamını yitirdi.
Soğuk havanın etkisini perşembe gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.