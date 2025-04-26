Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi
Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da hasarlı binaların geri dönüşümü sağlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, alan bazlı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Sıfır faizle kredi desteği ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler?
TOKİ ve Emlak Konut tarafından şnşaatları yürütülen Yarısı Bizden Kampanyasına konut ve iş yeri için başvurular alınıyor. Kampanyaya katılan ev sahiplerine ayrıca 100 bin TL tahliye desteği de veriliyor. Konut veya iş yerinde kiracı varsa tahliye desteği kiracıya sunuluyor. Ödemelerde hak sahibine 10 vade imkanı tanınıyor. İşte, Yarısı Bizden Kampanyası şartları...