Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi

Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da hasarlı binaların geri dönüşümü sağlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, alan bazlı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Sıfır faizle kredi desteği ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler?

Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi - 1

TOKİ ve Emlak Konut tarafından şnşaatları yürütülen Yarısı Bizden Kampanyasına konut ve iş yeri için başvurular alınıyor. Kampanyaya katılan ev sahiplerine ayrıca 100 bin TL tahliye desteği de veriliyor. Konut veya iş yerinde kiracı varsa tahliye desteği kiracıya sunuluyor. Ödemelerde hak sahibine 10 vade imkanı tanınıyor. İşte, Yarısı Bizden Kampanyası şartları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi - 2

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kampanyaya katılacaklar, süre kısıtlaması olmadan başvuruda bulunabilir.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi - 3

YARISI BİZDEN ŞARTLARI

Kampanyaya katılım şartı sadece İstanbul'da riskli yapı sahibi olmak.

Ayrıca yeni projedeki yapı, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemelidir. 1 Nisan 2023’ten sonra hazırlanmış ruhsat proje sahipleri de kampanyadan faydalanabiliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi - 4

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE KADAR?

Projeden faydalanacakların bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için ise 1 milyon 400 bin TL kredi fırsatı yaratılıyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği oluyor.

Ev sahibi ya da kiracıya 100 bin TL tek seferlik tahliye desteği de söz konusudur.

Yarısı Bizden Kampanyası detayları 2025: Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası şartları ve son başvuru tarihi - 5

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Ödemeler ilk olarak proje başlangıcında yüzde 30 kadar yapılacak. Ardından taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde yüzde 30 oranlarında ödemeler yapılmış olacak. Son olarak da kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme tahsil edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER