Yarısı Bizden Kampanyası’nda yeni dönem: İstanbul’da inşaat çalışmaları sürüyor

YARISI BİZDEN KAMPANYASI KATILIM ŞARTLARI

Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.

Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlayacak.

10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmayacak.

Yeni kampanya dönemiyle birlikte başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak.

Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak.

Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30'u iş başladığında peşin ödenecek.