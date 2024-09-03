Yarısı Bizden Kampanyası’nda yeni dönem: İstanbul’da inşaat çalışmaları sürüyor
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası’nın yeni dönemi 8 Ağustos günü başladı. Bakanlık desteğiyle başlatılan kampanyada riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylık sağlanıyor. Yeni kampanya dönemiyle birlikte başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talep toplanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası’na başvuranların yapılarının inşasının sürdüğünü bildirdi.