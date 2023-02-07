Yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimi doğrultusunda 3 Ocak'ta başlayan 15 tatil süreci 5 Şubat'ta sona erecekti. Ancak deprem ve kötü hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alınan kararı paylaştı. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama - 1

Depremin etkilediği 10 ilde eğitime ara verilmesi ardından Türkiye genelindeki okullarla ilgili yeni bir karar alındı.  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu.


Yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama - 2

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İklim şartlarını da baz alarak tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama - 3

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Alınan karar nedeniyle 5 Şubat'a açılması beklenen okullar,13 Şubat'ta  açılacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? MEB'ten açıklama - 4

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

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