Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi
22.12.2025 08:54
Deniz Ogan
Milyonlarca öğrenci ocak ayına kısa bir zaman kala gözlerini yarıyıl tatiline çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, 15 tatil öncesinde planlarını yapmaya başladı. Karnelerini alır almaz tatile çıkacak olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesine az bir zaman kala, yarıyıl tatili araştırmaları başladı. Milyonlarca öğrenci, yoğun ders ve sınav temposunu bir kenara bırakmak ve 15 günlük yarıyıl tatilinin keyfini sürmek istiyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.