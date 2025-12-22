Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 yarıyıl tatili takvimi

Milyonlarca öğrenci ocak ayına kısa bir zaman kala gözlerini yarıyıl tatiline çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, 15 tatil öncesinde planlarını yapmaya başladı. Karnelerini alır almaz tatile çıkacak olan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?