YAŞ toplantısı kararları bekleniyor! 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün mü, saat kaçta?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) her sene toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri üyelerinin terfi, atama, emekliliği ve görev sürelerinin uzatılması görüşülüyor. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenleniyor. 2025 YAŞ için de bekleyiş son buluyor. Peki, YAŞ kararları neler olacak?

YAŞ toplantısı kararları bekleniyor! 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün mü, saat kaçta? - 1

YAŞ toplantısı ve katılımcılar kadar toplantı kararları da gündemdeki yerini koruyor. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılıyor. Bu sene Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek. Toplantıda general ve amirallerin görevleri ile ilgili kararlar alınacak. İşte, 2025 YAŞ kararları için beklenen tarih...

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YAŞ toplantısı kararları bekleniyor! 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün mü, saat kaçta? - 2

2025 YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 YAŞ, 5 Ağustos günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öğle saatlerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Önceki yıllarda YAŞ saat 12:00 sıralarında başlamıştı.

YAŞ toplantısı kararları bekleniyor! 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün mü, saat kaçta? - 3

YAŞ toplantısında general ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amiraller, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacak komutanların durumu değerlendirilerek karar verilecek.

Yüksek Askeri Şura, Resmi Gazete'de yayımlanan TSK Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kararlar toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla duyuruluyor.

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