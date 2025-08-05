YAŞ toplantısı kararları bekleniyor! 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün mü, saat kaçta?

YAŞ toplantısı ve katılımcılar kadar toplantı kararları da gündemdeki yerini koruyor. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları katılıyor. Bu sene Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek. Toplantıda general ve amirallerin görevleri ile ilgili kararlar alınacak. İşte, 2025 YAŞ kararları için beklenen tarih...