Yasa dışı bahis çetesinin finansal alt yapısı deşifre edildi. 11 ayda tam 26 milyar 532 milyon lira!
06.03.2026 10:06
İHA
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasını derinleştiren savcılık, şebekenin finansal alt yapısını deşifre etti. Buna göre şebekenin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 26 milyar 532 milyon liradan fazla hacme ulaştı.
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Sağlanan bu finansal altyapı ile kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı da soruşturma kapsamında belirlendi.
ALT YAPI SAĞLAYAN ŞİRKETİN AYLIK HASILATI 1 MİLYAR DOLAR
Almanya merkezli bir altyapı sağlayıcı şirketin ise BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde ettiği ortaya çıktı.
Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
26 MİLYAR LİRADAN FAZLA İŞLEM HACMİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna göre şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
20 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Yapılan tespitler kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 adet lüks araç, sekiz adet konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkule el konulurken, 30 kişiye ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.