Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor

10 gençten 8'nin ya sanal bahis oynadığı ya da oynayan bir yakını olduğu tahmin ediliyor. Bu bahis siteleri için kredi çekenler ve değerli eşyalarını satanlar olduğu belirlendi.

Uzmanlara göre, yasa dışı bahis oynatmanın da oynamanın da cezası caydırıcı değil.