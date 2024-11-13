Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e kadar uzanan soruşturma ile sanal bahis bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de 1 trilyon lira büyüklüğünde yasa dışı bahis pazarı olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, her mahallede temsilciler olduğunu dile getirip yemleme yöntemiyle 3 milyondan fazla kişinin sisteme dahil olduğu düşünülüyor. Haber: Deniz Tüysüz

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 1

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in yaşa dışı bahisin reklamlarını yapmak suçundan ev hapsine alınmaları, bu sistemin nasıl işlediğine yönelik soruları da beraberinde getirdi.

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Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 2

Yasa dışı bahis; Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Kıbrıs ve İngiltere gibi ülkeler üzerinden oynanıyor.

Sistemde gençler ve ev kadınları hedef alınıyor.

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Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 3

Meclis'e sunulan verilere göre, Türkiye'den 3 milyondan fazla kişi yasa dışı bahis sisteminin içinde olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 4

10 gençten 8'nin ya sanal bahis oynadığı ya da oynayan bir yakını olduğu tahmin ediliyor. Bu bahis siteleri için kredi çekenler ve değerli eşyalarını satanlar olduğu belirlendi.

Uzmanlara göre, yasa dışı bahis oynatmanın da oynamanın da cezası caydırıcı değil.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 5

YASA DIŞI BAHİSİN CEZASI

Avukat Rezan Epözdemir, yasa dışı bahisin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olduğunu dile getirip eğer internet yoluyla erişim sağlanıyorsa 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasından bahsetip "5 bin liradan 20 bin liraya kadar da idari para cezası var." dedi.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 6

Epözdemir, kişilere reklam vermenin ve şans oyunlarını oynamaya teşvik edenlerin ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 7

BİR YILDA 600 MİLYAR LİRALIK SANAL BAHİS OYNANDI

Türkiye’de 2024 yılında 550-600 milyar liralık yasal bahis oynandı.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 8

Yasa dışı bahis pazarının ise yaklaşık 1 trilyon lira büyüklükte olduğu tahmin ediliyor.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 9

YEMLEME YÖNTEMİ

Emekli polis ve Siber Suçlar Uzmanı İsa Altun, sistemin işleyişine ilişkin ise her mahallede bir temsilcinin olduğunu ve bu kişilerin gençleri örgütleyerek koordine edip önce bonus puan verip yemlediklerini sonra ise parayı vermeyip teşvik sağladıklarını aktardı.

Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor - 10

Altun, kurbanların çoğunun üniversite öğrencisi ve ev hanımı olduğunu da söyledi.

Paranın büyük bir kısmının terör örgütüne gittiğini dile getiren Altun, "Neredeyse, 12-13 yaşlarındaki çocuklar bile oynuyor." dedi.

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