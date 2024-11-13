Yasa dışı bahis nasıl işliyor? Örgüt yemleme yöntemini kullanıyor
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e kadar uzanan soruşturma ile sanal bahis bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de 1 trilyon lira büyüklüğünde yasa dışı bahis pazarı olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, her mahallede temsilciler olduğunu dile getirip yemleme yöntemiyle 3 milyondan fazla kişinin sisteme dahil olduğu düşünülüyor. Haber: Deniz Tüysüz
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in yaşa dışı bahisin reklamlarını yapmak suçundan ev hapsine alınmaları, bu sistemin nasıl işlediğine yönelik soruları da beraberinde getirdi.