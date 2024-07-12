Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı
Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında “Gaga Bulut” hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına almıştı.