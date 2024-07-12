Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 1

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında “Gaga Bulut” hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına almıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 2

TUTUKLANDI

Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtilmişti.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 3

Yapılacak olan çalışmaya esas olmak üzere bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenilmişti.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 4

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 5

DAHA ÖNCE ŞANTAJ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli hakkında geçmiş tarihlerde de ilgili birimlerce; Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 6

Bulut Altuğ, 30 Aralık 2022 tarihinde Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 7

İFADESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bulut Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 8
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER