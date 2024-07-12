Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan "Gaga Bulut" tutuklandı

İFADESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bulut Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.