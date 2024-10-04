Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep

Tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat, en çok çekindikleri kara para ve yasadışı bahis suçlamasından tamamen kurtulamadı. 295 milyon liralık vergi suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında yeni soruşturma başlatılan Polat çifti yasa dışı bahisten de ceza alabilir. Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu. Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.

Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep - 1

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep - 2

Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.

Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep - 3

İki ayrı dosyada, soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede Engin Polat'ın kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği belirtildi.

Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep - 4

Yazıda yargılamanın birliği açısından "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu.

Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep - 5

Sorunun, duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.

Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep - 6

"BİTSE DE GİTSEK" PAYLAŞIMI

Dilan Polat, adliyede ifade için beklerken sosyal medya hesabından "Bitse de evimize gitsek..." paylaşımında bulunmuştu.

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