Yasa dışı bahis Polat'ların peşini bırakmıyor: Mahkemeden dikkat çeken talep
Tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat, en çok çekindikleri kara para ve yasadışı bahis suçlamasından tamamen kurtulamadı. 295 milyon liralık vergi suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında yeni soruşturma başlatılan Polat çifti yasa dışı bahisten de ceza alabilir. Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu. Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu.