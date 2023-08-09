Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü
İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir AVM’de bulunan ATM’lerden QR kodla para çeken kişileri izlemeye alan polis, şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla elde edilen paraları çektiğini tespit etti. Yapılan incelemede, paraları çeken şüphelilerin, bu paraları bahis şebekesinin liderine ulaştırdığı belirlendi. Yapılan çalışmada suçüstü yakalanan 3 kişinin üzerinden 211 bin 380 lira çıktı.
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis paralarını çeken 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Polis, Güngören'deki bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan ATM'lerden QR kodla para çeken 3 kişiyi şüphelenerek izlemeye aldı.