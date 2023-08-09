Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü

İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir AVM’de bulunan ATM’lerden QR kodla para çeken kişileri izlemeye alan polis, şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla elde edilen paraları çektiğini tespit etti. Yapılan incelemede, paraları çeken şüphelilerin, bu paraları bahis şebekesinin liderine ulaştırdığı belirlendi. Yapılan çalışmada suçüstü yakalanan 3 kişinin üzerinden 211 bin 380 lira çıktı.

Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü - 1

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis paralarını çeken 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis, Güngören'deki bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan ATM'lerden QR kodla para çeken 3 kişiyi şüphelenerek izlemeye aldı.

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Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü - 2

Ekipler çalışmalarının devamında şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları çekip, bahis şebekesine teslim ettiklerini tespit etti.

Ekipler, şüphelileri izlemeye devam etti.

Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü - 3

3 kişi, pazartesi günü yine para çektikleri sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 7 cep telefonu, 6 sim kart ile 211 bin 380 lira para ele geçirildi. 

Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü - 4

Gözaltına alınan üç kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis şebekesine ATM’de suçüstü - 5

Üç şüpheli adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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