Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ sokaklarına sprey boyayla bir yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin reklamını çizen üç şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde yasa dışı bahis sitelerinin isminin yer aldığı 17 adet kalıp tahta ve 27 adet sprey boya ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, gözaltına alınan şahısların Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.