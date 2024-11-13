Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı
Yasa dışı bahis ve sanal kumar, Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor. Ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin adının geçtiği soruşturma sürerken, Tekirdağ sokaklarında sprey boya ile yasa dışı bahis sitesi reklamı yapanlar gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonları Türkiye’nin gündeminde…İstanbul’da başlatılan yasa dışı bahise teşvik soruşturmasında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin adı geçiyor.