Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahis ve sanal kumar, Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor. Ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin adının geçtiği soruşturma sürerken, Tekirdağ sokaklarında sprey boya ile yasa dışı bahis sitesi reklamı yapanlar gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı - 1

Yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonları Türkiye’nin gündeminde…

İstanbul’da başlatılan yasa dışı bahise teşvik soruşturmasında ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin adı geçiyor.

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Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı - 2

Ortaç ile Erbil hakkında ev hapsi kararı verilirken, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak tutuklandı.

Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı - 3

Fenomenlerin hesaplarına dün erişim engeli getirildi.

Soruşturma gündemdeyken yasa dışı bahis sitelerinin faaliyetleri ise sürüyor.

Konuya ilişkin son haber Tekirdağ’dan geldi.

Yasa dışı bahis sitelerinden sokakta reklam: Üç şüpheli gözaltına alındı - 4

Tekirdağ sokaklarına sprey boyayla bir yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin reklamını çizen üç şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde yasa dışı bahis sitelerinin isminin yer aldığı 17 adet kalıp tahta ve 27 adet sprey boya ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, gözaltına alınan şahısların Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

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