Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.