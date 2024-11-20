Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yasadışı bahis reklamı ve teşvik" soruşturmasında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Ortaç ve Erbil için yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istendi.
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.