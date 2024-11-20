Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yasadışı bahis reklamı ve teşvik" soruşturmasında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Ortaç ve Erbil için yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istendi.

Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu - 1

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu - 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu - 3

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu - 4

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu - 5

Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.

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