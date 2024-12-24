Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum

ERBİL: ONUN İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.