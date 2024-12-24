Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Malta’da bir açılış için gelen teklifi kabul ettiğini belirten Ortaç, "Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yok." dedi. Serdar Ortaç aylık gelirinin de 500 bin lira olduğunu söyledi. Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Bir sonraki duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.

Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 1

Serdar Ortaç'ın, "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

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Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 2

ERBİL: ONUN İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 3

"AYLIK GELİRİM 500 BİN LİRA"

Serdar Ortaç mahkemede yaptığı savunmada aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. "Malta’da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı." diyen Ortaç şöyle devam etti:

"Malta’da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. 

Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 4

İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış.

Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 5

"MALTA'YA GİTTİĞİME PİŞMAN OLDUM"

Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur."

Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 6

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada Serdar Ortaç için, "yasa dışı bahise teşvik ve reklam" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmas talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Ortaç’ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi. Serdar Ortaç adliyeden çıkarken yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi olur." şeklinde konuştu.

Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum - 7

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

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