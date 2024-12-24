Yasa dışı bahis soruşturması | Serdar Ortaç: Malta'ya gittiğime çok pişman oldum
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Malta’da bir açılış için gelen teklifi kabul ettiğini belirten Ortaç, "Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yok." dedi. Serdar Ortaç aylık gelirinin de 500 bin lira olduğunu söyledi. Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Bir sonraki duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.
Serdar Ortaç'ın, "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.