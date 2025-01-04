Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi
Yasa dışı bahise yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin’de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sosyal medyada yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik reklam yapmak ile nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Gözaltına alınanların hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konulduğunu bildirdi.
Yasa dışı bahis, sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine 6 şehirde Siberağ-14 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 9’u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4’ünün işlemleri sürüyor.