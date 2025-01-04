Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi

240 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Operasyonlarda 20 zanlının yakalandığı, hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliğinin belirlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

“9'u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4’ünün işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.”