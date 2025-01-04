Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi

Yasa dışı bahise yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin’de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sosyal medyada yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik reklam yapmak ile nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Gözaltına alınanların hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konulduğunu bildirdi.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi - 1

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine 6 şehirde Siberağ-14 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9’u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4’ünün işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi - 2

İçişleri Bakaın Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin’de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi - 3

240 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Operasyonlarda 20 zanlının yakalandığı, hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliğinin belirlendiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

“9'u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4’ünün işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.”

Yasa dışı bahis ve sanal kumara yeni operasyon: 240 milyon liralık para trafiği tespit edildi - 4

“Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır.

Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.”

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