Yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturmasında tutuklanmıştı: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında yeni karar

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yılmaz hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.