Yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturmasında tutuklanmıştı: Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında yeni karar
Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz hakkında yeni bir karar alındı. Mahkeme, Yılmaz’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
İstanbul’da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.