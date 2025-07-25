Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı
Mersin merkezli 13 ilde büyük bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda 21 şüpheli tutuklandı. Çete üyelerinin banka hesaplarında 8 milyar 638 milyon liralık para trafiği tespit edildi.
Mersin'de polis 13 ili kapsayan büyük bir yasa dışı bahis operasyonu yaptı.
Ekipler, Mersin başta olmak üzere Adana, Bursa, Malatya, Çorum, Edirne, Hakkari, Konya, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kırklareli'de belirlenen adreslere baskınlar yaptı.