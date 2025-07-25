Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı

3 BİN 545 BANKA HESABI TEK TEK İNCELENDİ

Operasyon kapsamında 3 bin 545 banka hesabı mercek altına alındı.

Yapılan detaylı analizde yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformları üzerinden 268 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 8 milyar 638 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı.