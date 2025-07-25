Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 13 ilde büyük bir yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda 21 şüpheli tutuklandı. Çete üyelerinin banka hesaplarında 8 milyar 638 milyon liralık para trafiği tespit edildi.

Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı - 1

Mersin'de polis 13 ili kapsayan büyük bir yasa dışı bahis operasyonu yaptı.

Ekipler, Mersin başta olmak üzere Adana, Bursa, Malatya, Çorum, Edirne, Hakkari, Konya, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kırklareli'de belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

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Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı - 2

3 BİN 545 BANKA HESABI TEK TEK İNCELENDİ

Operasyon kapsamında 3 bin 545 banka hesabı mercek altına alındı.

Yapılan detaylı analizde yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformları üzerinden 268 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 8 milyar 638 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı - 3

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasa dışı bahise büyük operasyon: 3 bin 545 banka hesabı tek tek incelendi, 21 kişi tutuklandı - 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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