Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı
Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmalarında yeni gözaltılar ve yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçen haftalarda ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmaları sürüyor.
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.
İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.