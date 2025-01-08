Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı

Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmalarında yeni gözaltılar ve yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçen haftalarda ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 1

Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmaları sürüyor.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 2

KERİMCAN DURMAZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kerimcan Durmaz, Beykoz’daki evinden hastaneye sağlık kontrolüne götürüldü ve emniyete sevk edildi.

Ünlü isim o anlarda kameralara herhangi bir şey söylemedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü isim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 3

Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, benzer eylemlerin ekonomiye zarar verdiği ve gençler arasında kolay para kazanmayı teşvik ettiği belirtildi.

Başsavcılık, tanınırlığı dolayısıyla Kerimcan Durmaz’ın toplumda bir etki alanı bulunduğu ve yasa dışı bahsi özendirdiğini kaydetti.

Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 4

KERİMCAN'I MALTA'DAKİ KONSER Mİ YAKTI?

Durmaz’ın avukatı ise iddiaları reddetti.

Görüntülerin Malta’daki bir konser sırasında çekildiğini, müvekkilinin konser alanında gösterilen görüntülerin içeriğinden haberi olmadığını öne sürdü.
Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 5

OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA GÖZALTINDA

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, dün polis tarafından gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 6

SADETTİN SARAN’A YURT DIŞI YASAĞI

Her iki ismin de emniyetteki işlemleri sürerken geçen haftalarda yasa dışı bahis soruşturmasında ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında da yeni bir karar alındı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.
Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı - 7

Sadettin Saran'ın yurt dışı yasağı kararından saatler önce St Barth'dan paylaşım yaptığı görüldü.

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