Yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isim gözaltına alındı, Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı

Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, benzer eylemlerin ekonomiye zarar verdiği ve gençler arasında kolay para kazanmayı teşvik ettiği belirtildi.

Başsavcılık, tanınırlığı dolayısıyla Kerimcan Durmaz’ın toplumda bir etki alanı bulunduğu ve yasa dışı bahsi özendirdiğini kaydetti.