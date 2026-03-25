Yasa dışı köpek üretimi yapan şüpheliye 2 milyon lira ceza
25.03.2026 10:17
AA
Edirne'nin Tuğlalık köyünde yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine iki ayrı suçtan 2 milyon 144 bin lira idari para cezası verildi. Şüpheliye, işkencede bulunduğu 40 köpek için de ayrıca yaptırım uygulanacak.
Edirne'nin Tuğlalık köyünde 12 Mart'ta izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı harekete geçmişti.
Ekipler, C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el koymuştu.
KÖPEKLER KURTARILDI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürüldü.
2 MİLYON LİRAYI AŞKIN CEZA KESİLDİ
Çiftlik sahibi C.N'ye, "tarım arazisine izinsiz yapı yapmak" suçundan 1 milyon lira, "yasa dışı köpek üretimi" suçundan ise köpek başına 13 bin liradan toplam 1 milyon 144 bin lira ceza kesildi.
Şüpheli hakkında kaçak yapılaşma gerekçesiyle de işlem yapıldığı belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, işkence yapıldığı ve zorla çiftleştirme uygulandığı tespit edilen 40 köpekle ilgili idari yaptırım da uygulanacağı bildirildi.