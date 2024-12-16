Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli?
Tuz, vücut fonksiyonları için önemlidir, ancak aşırı alımı yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Önerilen günlük tuz alımı yaşa göre değişir. Peki, yaşa göre ne kadar tuz tüketilmelidir?
Tuz, vücudumuzun çalışması için gereklidir, ancak çok fazla tüketmek yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ne kadar tuza ihtiyacımız olduğu yaşımıza, yaşam tarzımıza ve sağlık durumumuza bağlı olarak değişir. Sıvı dengesinin, sinir fonksiyonunun ve kas sağlığının korunmasında önemlidir. Ancak aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi hastalıklar için risk oluşturur.
İşte farklı yaş grupları için önerilen tuz alımı