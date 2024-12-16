Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli?

Genel olarak, anahtar ölçülü olmaktır. İşlenmiş ve restoran gıdalarını azaltmak, tüm yaşlarda tuz alımını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bunu başarmak için gıda etiketlerini okuyun ve aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.