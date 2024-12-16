Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli?

Tuz, vücut fonksiyonları için önemlidir, ancak aşırı alımı yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Önerilen günlük tuz alımı yaşa göre değişir. Peki, yaşa göre ne kadar tuz tüketilmelidir?

Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 1

Tuz, vücudumuzun çalışması için gereklidir, ancak çok fazla tüketmek yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ne kadar tuza ihtiyacımız olduğu yaşımıza, yaşam tarzımıza ve sağlık durumumuza bağlı olarak değişir. Sıvı dengesinin, sinir fonksiyonunun ve kas sağlığının korunmasında önemlidir. Ancak aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi hastalıklar için risk oluşturur.

İşte farklı yaş grupları için önerilen tuz alımı

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Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 2

BEBEKLER (0-12 ay)

Bebeklerin çok az tuzu olmalıdır. Böbrekleri fazla sodyumu işleyecek kadar gelişmemiştir. Tavsiye edilen günlük tuz miktarı 1 gramdan azdır. Anne sütü veya mama bu aşamada ihtiyaç duydukları tüm sodyumu sağlar.

Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 3

1-3 YAŞ

Bu yaşta, çocukların vücutları hala küçüktür, bu nedenle çok az tuza ihtiyaç duyarlar. Önerilen günlük alım miktarı yaklaşık 2 gram tuzdur, bu da 0,8 gram sodyuma eşittir. Bu, yaklaşık 1/3 çay kaşığı tuza eşdeğerdir.

Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 4

4-8 YAŞ

Çocuklar büyüdükçe tuz ihtiyaçları biraz artar. Bu yaş grubu için önerilen miktar günde 3 gramdır (veya 1,2 gram sodyum). Özellikle birçok işlenmiş gıdada yüksek oranda tuz bulunabileceğinden, tuz alımlarını düşük tutmak önemlidir.

Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 5

9-18 YAŞ

Daha büyük çocuklar ve gençler daha fazla tuza ihtiyaç duyar, ancak yine de kontrol altında tutulmalıdır. Tavsiye edilen günlük tuz miktarı 5 gramdır (veya yaklaşık 2 gram sodyum). Bu, yaklaşık bir çay kaşığı tuza eşdeğerdir.

Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 6

YETİŞKİNLER 18 YAŞ VE ÜZERİ

Çoğu yetişkin için genel kılavuz günde yaklaşık bir çay kaşığı olan 5 gram tuzdur. Ancak, optimum kalp sağlığı için 3 gramdan az sodyum hedeflenmesi önerilir.

19 yaş ve üzeri yaş grubunun 2,4 grama kadar sodyum alması önerilir. Çoğu yetişkin genellikle kalp sağlığını sağlamak ve kan basıncını korumak için bu miktara sahiptir. Yüksek tansiyon veya böbrek hastalığı gibi belirli rahatsızlıkları olan kişilere alımlarını daha da düşürmeleri önerilebilir.

Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 7

YAŞLI YETİŞKİNŞER (65+ yaş)

Yaşlandıkça böbreklerimiz sodyumu işlemede daha az verimli hale gelir. Yaşlı yetişkinler günde 5 gramdan az tuzla yetinmelidir; birçok sağlık uzmanı hipertansiyon riskini azaltmak için daha da azını önermektedir. Yaşlı kişilerin tuz alımlarına dikkat etmeleri gerekir. Çoğu doktor yaşlı bireyler için düşük sodyumlu bir diyet önermektedir.


Yaşa göre ne kadar tuz tüketilmeli? - 8

Genel olarak, anahtar ölçülü olmaktır. İşlenmiş ve restoran gıdalarını azaltmak, tüm yaşlarda tuz alımını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bunu başarmak için gıda etiketlerini okuyun ve aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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