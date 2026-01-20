Yaşadığı evi ateşe verdi, babasıyla birlikte mahsur kaldı
20.01.2026 08:52
İHA
Giresun'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdi. Yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giresun'da sabah saatleride yangın paniği yaşandı. Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan bir kişi, evini ateşe verdi.
Evini yakan kadının, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.
Yangın sırasında evde kadının yaşlı babasının bulunduğu, olayın ilk anlarında güvenli alana çıkarılamadığı öğrenildi.
Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte binayı duman kaplarken, bazı bina sakinlerinin yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkmakta güçlük çektiği belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, içeride mahsur kalanların kurtarıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.