Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik"

Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları, 2 torunu ile eniştelerini kaybeden Herdilli çifti, 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.

Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik" - 1

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya’da 6 Şubat’ın acısı hafızalarda tazeliğini koruyor.

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Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik" - 2

Depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları Filiz Uğur (46), torunları Alper Uğur (10), Tuğce Uğur (21) ile enişteleri Orhan Uğur’u (52) kaybeden Kemal ve Nermin Herdilli çifti, bir, iki değil 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.

Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik" - 3

Bir ayaklarının sürekli Şehir Mezarlığı’nda olduğunu aktaran Herdilli çiftçi, yakınlarının cenazelerine ise depremin 10’uncu gününde ulaşılabildiğini aktararak dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.

Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik" - 4
Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik" - 5
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