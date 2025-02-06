Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik"

Depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları Filiz Uğur (46), torunları Alper Uğur (10), Tuğce Uğur (21) ile enişteleri Orhan Uğur’u (52) kaybeden Kemal ve Nermin Herdilli çifti, bir, iki değil 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.