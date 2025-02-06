Yaşadıkları acı dinmedi: "Depremde bir, iki değil, 4 can toprağa verdik"
Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nda kızları, 2 torunu ile eniştelerini kaybeden Herdilli çifti, 4 can toprağa verdiklerini belirterek dinmeyen bir acı yaşadıklarını kaydetti.
"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bin 237 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı Malatya’da 6 Şubat’ın acısı hafızalarda tazeliğini koruyor.