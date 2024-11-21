Yasadışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları
Yasadışı bahis reklamı ve teşvik iddiasıyla yargılanan, Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Savcılık iddianamesinde, "Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiği, ayrıca bu durumu sıradanlaştırarak topluma zarar verdiği" ifadesine yer verildi.
Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Ali Erbil için hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Savcı iddianamede, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına ‘suçtan zarar gören’, Mehmet Ali Erbil ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer verdi.