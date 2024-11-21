Yasadışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları

ERBİL'İN SAVCILIK İFADESİ

İddianamede, Erbil'in savcılık ifadesinde Barış isimli ortak arkadaşlarının Serdar Ortaç ile kendisini Malta'da bir otel açılışına davet ettiğini belirterek iddianamede, "Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Yayınlarda ‘kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım’ şeklinde ifadelerim vardır. Videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi bir ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım, bunun farkında olmadan söz konusu video da yer aldım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim" ifadelerine yer aldı.