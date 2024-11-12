Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
Ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomenlerin yasa dışı bahis paylaşımları yaptığı iddia edilen sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.
İstanbul’da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.