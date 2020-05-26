Yasağa rağmen denize girdiler

İstanbul Büyükçekmece'de corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma ve salgın kapsamında yasak olan sahil ve park alanları kısıtlamasını bugün bazı vatandaşlarının ihlal etti. Kumburgaz Sahili'nde görüntülenlerin denize girip, güneşlendikleri görüldü.
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DHA 26.05.2020 - 14:57| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 14:58
Büyükçekmece Kumburgaz Sahili'nde bugün bazı vatandaşların kısıtlama dinlemeyerek denize girdiği görüldü.
Bayram nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün gece 00.00'da sona erecek.
üyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler.
Kumsalda güneşin keyfini çıkartan vatandaşlardan bazıları ise çocuklarını da denize soktuğu görüldü.
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