Yasak aşk cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

Şüpheliler hakkında Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık Seray Öztürk, 11 aydır cezaevinde olduğunu ifade etti. "İşlemediğim bir suçun cezasını yatmak istemiyorum." diyen sanık, üzerine atılı suçları kabul etmediğini dile getirdi.

Tülay Alan da maktülün yanına konuşmaya gittiğini dile getirip "Keşke olmasaydı. Kendimi savundum. Telefonum yanımda olmadığı için yardım çağıramadım." dedi. Amacının sadece konuşmak olduğunu sözlerine ekleyen Alan, "Böyle bir olay yaşanacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hayallerim vardı. Cezaevinde psikolojim iyi değil. Olay anı sürekli aklıma geliyor." diye konuştu.

Dava sürecinde serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan Bedir ise "Hiç kimseyi hiçbir şekilde yönlendirmedim. Ev hapsiyle çıktım ama daha çocuklarımı göremedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.