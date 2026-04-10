Yasak aşk cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet
10.04.2026 14:03
DHA
İki çocuk annesi Özge Çetin Bedir'in 36 günlük bebeğinin yanında boğazı kesilerek öldürüldüğü davada, sanıklara ömür boyu hapis cezası verildi.
Burdur'daki kan donduran cinayette karar çıktı.
Geçen yıl 10 Haziran'da akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük iki çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu sonrası şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü, Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.
Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadeleri doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı.
Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi.
Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim." dedi.
3 şüpheli tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Şüpheliler hakkında Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Sanık Seray Öztürk, 11 aydır cezaevinde olduğunu ifade etti. "İşlemediğim bir suçun cezasını yatmak istemiyorum." diyen sanık, üzerine atılı suçları kabul etmediğini dile getirdi.
Tülay Alan da maktülün yanına konuşmaya gittiğini dile getirip "Keşke olmasaydı. Kendimi savundum. Telefonum yanımda olmadığı için yardım çağıramadım." dedi. Amacının sadece konuşmak olduğunu sözlerine ekleyen Alan, "Böyle bir olay yaşanacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hayallerim vardı. Cezaevinde psikolojim iyi değil. Olay anı sürekli aklıma geliyor." diye konuştu.
Dava sürecinde serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan Bedir ise "Hiç kimseyi hiçbir şekilde yönlendirmedim. Ev hapsiyle çıktım ama daha çocuklarımı göremedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti, sanık Tülay Alan'a "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Seray Öztürk'e "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
Sanıkların cezalarında indirim yapılmadı.
Adnan Bedir'in ise beraatine ve konutu terk etmeme kararının kaldırılmasına hükmedildi.