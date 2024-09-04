Yasak aşk sonu oldu! Sevgilisinin arkadaşları döverek öldürdü
Adana'da, evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, sevgilisi Selcan Ç. ve beraberindeki 5 kişi tarafından boş arsada dövülerek öldürüldü. Karabulut'un cesedini çobanlar bulurken, polis şüphelileri operasyonla yakaladı.
Adana'da evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, bir süredir ilişki yaşadığı öne sürülen Selcan Ç. ile tartıştı. Selcan Ç., durumu arkadaşı Talüt Yavuz'a (53) anlattı. Yavuz, telefonla aradığı Karabulut'u konuşmak için Rüzgarlı Tepe'ye çağırdı.