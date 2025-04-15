Yasak başladı: Tezgâhlar onlara kaldı
Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından tezgâhlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer aldı. Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından denize açılan tekneler ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken bu bolluk daha sonra hamsi ve istavrit avı ile devam etti.
Balıkçılar son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtirken , bundan sonra tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit, barbun gibi çeşitlere bakacaklarını söylediler.