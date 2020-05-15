Yasak dinlemediler, Bakırköy Sahili'nde çay ve nargile içtiler

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan sosyal mesafe uyarılarına karşın bazı vatandaşlar iftar sonrasında Bakırköy Sahili'ne geldi.

Sahilde 20 yaş altı çocukların da kısıtlamalara rağmen aileleriyle birlikte dışarıya çıktığı görüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile çay içmeye gelen Emre Çetintaş, "Biz de şimdi kalkıyoruz çayımızı da alıp arabaya geçiyoruz. Normalde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ama cebime koydum şu anda süs gibi ama normalde takıyorum. Takmak da şart yani" dedi.