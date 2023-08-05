Yasaklı ırklara barınaktan çıkış yok
Van'da sokaklarda tehlike oluşturdukları için toplatılan, 42 yasaklı ırk köpeğe Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakılıyor. Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkay, yasaklı ırkların kontrolsüz üremeleri ve satışlarını engellemek amacıyla kayıt altına alınma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, birçok yasaklı ırkın sokaklara bırakıldığını belirterek, "Her gün günlük bakımları ve beslenmeleri yapılmaktadır. Bu hayvanların sahiplendirilmesi yapılmıyor" dedi.
Van'ın Tuşba ilçesinde, 5 yıl önce hizmete açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı merkezi olma özelliğini taşıyor.