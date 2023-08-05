Yasaklı ırklara barınaktan çıkış yok

"YASAKLI IRKLAR SAHİPLENDİRİLMİYOR"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Yusuf Burhan Burkay, merkezde 289 sokak hayvanının barındırıldığını söyledi.

Burkay, "Üremenin kontrol altına alınması için günde ortalama 40 kısırlaştırma yapılıyor. Merkezimiz 500 kapasiteli olup, engelli, yaşlı ve yavru padoklarımızın yanı sıra yasaklı ırklar için de ayrıca padoklar bulunmaktadır. Yasaklı ırkların kontrolsüz üremelerini ve satışlarını engellemek amacıyla kayıt altına alınma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, birçok yasaklı ırkın sokaklara bırakıldığını gördük. Gelen ihbarlar sonucunda yasaklı ırkları toplayıp, merkezimizde onlar için özel bir yaşam alanı oluşturduk. Her gün günlük bakımları ve beslenmeleri yapılmaktadır. Bu hayvanların sahiplendirilmesi yapılmıyor. Lütfen bu hayvanları sokağa bırakmayın. Sokağa bırakmak yerini bize getirin, her türlü bakım ve tedavilerini yapalım" dedi.