Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 2

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 3

AFAD, 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere 65'ten fazla artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 4

ADANA

Sabaha karşı meydana gelen depremde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı bina tamamen çöktü.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 5

Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 6

Yapılan çalışmada enkazdan bir yaşlı kadın sağ olarak çıkarıldı.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 7

Hala arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 8

Binada yakınları olan vatandaşlar da alana gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 9

HATAY

Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 10

Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı.

Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 11

Çocuklar birer birer enkazdan çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 12

Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 13

MALATYA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yıkılan iki katlı evin enkazında kalan 4 yaşındaki Hanifi Mert Balaban kurtarıldı.

Küçük çocuk, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 14

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından da 1'i engelli 3 kişi sağ kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 15
Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 16
Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı - 17

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