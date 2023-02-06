Yaşam üçgeni kurtardı! Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.
AFAD, 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere 65'ten fazla artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sabaha karşı meydana gelen depremde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı bina tamamen çöktü.
Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.
Yapılan çalışmada enkazdan bir yaşlı kadın sağ olarak çıkarıldı.
Hala arama-kurtarma çalışması devam ediyor.
Binada yakınları olan vatandaşlar da alana gelerek gözyaşlarına boğuldu.
Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu.
Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı.
Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Çocuklar birer birer enkazdan çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yıkılan iki katlı evin enkazında kalan 4 yaşındaki Hanifi Mert Balaban kurtarıldı.
Küçük çocuk, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından da 1'i engelli 3 kişi sağ kurtarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.