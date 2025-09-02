Yaşı küçük ama ustalığı büyük

Babasına ait iş yerinde severek çalışan Bilici, babasından öğrendiği mesleğinde kendini iyice geliştirdi. Küçük yaşına rağmen bakır işlemede gösterdiği yetenekle ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Bilici, babasıyla birlikte gün boyu bakıra şekil veriyor.

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve tatil günlerinde babasına ait iş yerine düzenli olarak gidip gelen Bilici, kısa sürede çıraklıktan ustalığa giden yolda büyük bir adım attı. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Bilici, bakır işlemeciliğinde gösterdiği azim ve gayretle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.



Tatil günlerinde ve okula gittiği dönemlerde okul sonrasındaki çoğu zamanını da babasının yanında çalışarak geçiren Bilici, büyüyünce polis olmak istiyor.

İlk kez görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın Yakup Can ustası, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirmeye devam ediyor.



