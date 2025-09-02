Yaşı küçük ama ustalığı büyük
Gaziantep'te bakırcı ustası babasının yanında 3 yıl önce meslek öğrenmek için işe başlayan 10 yaşındaki Yakup Can Bilici, yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkartıyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcı ustası babası Gökhan Bilici'nin yanında çalışan Yakup Can Bilici, bir ellerinde darbe kalemi, diğerinde de çekiçle ilmek ilmek bakıra şekil veriyor. Bakır işlemeciliğinin patentini elinde bulunduran Gaziantep'te 27 yıllık bakır ustası babasının yanında çalışmaya başlayan Yakup Can Bilici, babasından aldığı eğitim sonucu kısa sürede bakıra şekil vermeyi öğrendi.