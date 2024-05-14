Yaşıtları bir bir köyü terk ederken onlar kalmayı seçti: Günlük kazançları dudak uçuklatıyor
Aydın'ın Germecik ilçesinin Dampınar Mahallesi'nde az sayıda genç köyünü terk etmeyerek üretimi sürdürüyor. Yaşıtları gibi şehre gitmek yerine köyde kalmayı seçen 18 yaşındaki Kerem Çamkaya ile 22 yaşındaki İbrahim Aydın, günlük kazançlarının 3 bin lira olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da gençler köylerini ve mahallelerini terk edip üretim yaşlı nüfusa kaldı. Gençler kenti tercih ederken tarım arazileri ise büyükler tarafından işleniyor.
Germencik ilçesinin Dampınar Mahallesi'nin nüfusu yaklaşık 400 kişi. Bu mahallenin az sayıdaki genci, köyünü terk etmeyerek üretimi sürdürdüğü gibi ileri yaştaki çiftçinin de tarlasını ve bahçelerini atla sürerek hem kendilerine ekonomik anlamda destek sağladıkları gibi hem de mahallesindeki vatandaşlara yardımcı oluyor.