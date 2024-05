Yaşıtları bir bir köyü terk ederken onlar kalmayı seçti: Günlük kazançları dudak uçuklatıyor

"GÜNLÜK 3 BİN LİRAYA ÇALIŞIYORUZ"

Köylerinin geçim kaynağının incir ve zeytin olduğunu belirten Kerem Çamkaya, iki atıyla birlikte her gün farklı bir noktada çift sürdüklerini söyledi. At ile çift sürmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Çamkaya; “Köyümü terk etmedim çiftçilik yapıyorum. Köyümüzde çok az sayıda genç kaldı, onlardan biri de benim. İşimiz olduğu için köyde kaldık şehre gitmedik. At ile çift sürüyoruz. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Günlük 3 bin liraya çalışıyoruz. Alnımızın terinin hakkını alıyoruz. Günümüzde gençler böyle işlerle uğraşmak istemiyor. Bence köylerine sahip çıksınlar” dedi.