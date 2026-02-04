Yaşları küçük, suçları büyük! En çok 15-18 arası erkekler suç işliyor

Klinik Psikolog Yasemin Meriçli "Suç örgütlerinin kontrolü altına girmiş olan çocukların bazı ortak özellikleri var. Birincisi sosyo ekonomik ve eğitim seviyesinin düşük olduklarını görüyoruz, ikincisi çocukların özellikle bir maddeye bağımlı hale getirildiğini görüyoruz." dedi.

Kayıtlarda suç örgütlerine katılan çocukların çoğunlukla sosyal medya üzerinden, lüks yaşam vaadiyle kandırıldıkları yer alıyor.

Avukat Kardelen Yarlı da "Çeteler bu çocukları aslında kendi içlerinde 'yetiştirmek için' alıyorlar." diye konuştu.