Yaşları küçük, suçları büyük! En çok 15-18 arası erkekler suç işliyor
04.02.2026 10:36
NTV - Haber Merkezi
Son dönemde küçük yaşta suç işleyen çocuklarla ilgili sık sık haber yapıyoruz. İstanbul Emniyeti'nin araştırmasında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin en çok suça karışan çocuklar, 15 ila 18 yaş arası erkekler. Bu çocukları kullanan çetelerse özellikle okuldan kopmuş olanları tercih ediyor.
Çocuklar en çok yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarına karışıyor. Çeteler en çok okuldan kopmuş, 15-18 yaş arası erkek çocukları suça sürüklüyor.
Veriler, İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nün kayıtlarından.
Rakamlara göre sıkça manşetlerde yer alan suça sürüklenen çocukların sayısında son 4 yılda düşüş var.
Ancak çocuklar giderek daha çok organize ve nitelikli suça karışıyor.
Araştırmaya göre çeteler çocukları önce kuryelik, gözcülük gibi işlerde kullanıyor.
Çeteler çocukların aldıkları cezanın düşük olmasından faydalanıp, onları zamanla birer suç makinesine dönüştürüyor.
Klinik Psikolog Yasemin Meriçli "Suç örgütlerinin kontrolü altına girmiş olan çocukların bazı ortak özellikleri var. Birincisi sosyo ekonomik ve eğitim seviyesinin düşük olduklarını görüyoruz, ikincisi çocukların özellikle bir maddeye bağımlı hale getirildiğini görüyoruz." dedi.
Kayıtlarda suç örgütlerine katılan çocukların çoğunlukla sosyal medya üzerinden, lüks yaşam vaadiyle kandırıldıkları yer alıyor.
Avukat Kardelen Yarlı da "Çeteler bu çocukları aslında kendi içlerinde 'yetiştirmek için' alıyorlar." diye konuştu.
Emniyet güçleri çocukların güvenliği için sorumluluğun ailede başladığını da belirtiyor.
Suça sürüklenen çocuklardan K.D.A. verdiği ifadede şunları söylemişti:
“Maddi açıdan zorlandığım için Instagram üzerinden Casperlar örgütünün lideri olduğunu bildiğim Hamuş Atız ile mesajlaştım, yardım istedim. Bir eve yerleşmemi sağladı. Burada bir süre kaldıktan sonra silahla bir iş yerini kurşunlayıp, sahibini vurmamı emrettiler. Korktuğum için kabul ettim.”
Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar da "Ailelerin en başta yapması gereken farkında olmak. Gerekiyorsa onların platformlarına girerek eski yazışmalarını kontrol etmek, hangi programları indirdiklerine bakmak en önemli görevleri arasında." ifadelerini kullandı.