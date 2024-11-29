Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü
Konya'da iki gündür kendilerinden haber alınamayan Fatma ve Mehmet Karatepe çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin bozulan doğalgaz kombisini tamir ettirdikleri, dün sabah ise ise Norveç’teki kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin doğalgazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.
Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Gürkan Caddesi’nde bulunan 2 katlı binada Fatma (74) ile eşi Mehmet Karatepe’ye (73) ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi.