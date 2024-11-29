Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü

Konya'da iki gündür kendilerinden haber alınamayan Fatma ve Mehmet Karatepe çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin bozulan doğalgaz kombisini tamir ettirdikleri, dün sabah ise ise Norveç’teki kızlarının yanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin doğalgazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü - 1

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Gürkan Caddesi’nde bulunan 2 katlı binada Fatma (74) ile eşi Mehmet Karatepe’ye (73) ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi.

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Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü - 2

Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü - 3

DOĞALGAZ KOMBİSİNE BAKIM YAPTIRMIŞLAR

Çiftin iki gün önce, evlerindeki doğalgaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırdığı, kombiyi tamir ettirdikleri öğrenildi.

Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi.

Fatma ve Mehmet Karatepe’nin dün sabah ise 10.00’da uçakla İstanbul’a daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç’e gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü - 4

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ Mİ?

Polis ve sağlık görevlileri çiftin doğalgaz zehirlenmesine bağlı yaşamını yitirdikleri ihtimali üzerinde duruyor.

Fatma ve Mehmet Karatepe’nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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