Yaşlı çiftin Norveç hayali kabusa dönüştü

DOĞALGAZ KOMBİSİNE BAKIM YAPTIRMIŞLAR

Çiftin iki gün önce, evlerindeki doğalgaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırdığı, kombiyi tamir ettirdikleri öğrenildi.



Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi.



Fatma ve Mehmet Karatepe’nin dün sabah ise 10.00’da uçakla İstanbul’a daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç’e gitmeyi planladıkları öğrenildi.