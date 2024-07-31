Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı

Kendi bilgilerini girdiğini anlatan Öznarin, "Çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim. Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler." dedi.