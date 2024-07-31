Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı

Dolandırıcıların yeni taktiği yapay zeka teknolojisi. Kilis'te bir çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Almanya'dan gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırdı.

Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı - 1

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlar ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı - 2

Almanya'dan tatil için Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin, yapay zeka yoluyla dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Yaşlı kadın tüm birikimini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek'in sesini taklit eden dolandırıcılara kaptırdı.

Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı - 3

"YAPAY ZEKA İLE DOLANDIRILDIM"

Sosyal medyada gezinirken "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın" reklamına tıklayarak yapay zeka teknolojisi ile bir günde 120 bin TL dolandırıldığını söyleyen 65 yaşındaki Halide Öznarin, "Sosyal medya üzerinden gezinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)'a güvenin 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın diye reklam çıktı. Bende tıkladım." dedi.

Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı - 4

Kendi bilgilerini girdiğini anlatan Öznarin, "Çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim. Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler." dedi.

Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı - 5

"ADIMA 82 BİN TL KREDİ ÇEKMİŞLER"

Yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcıların hedefi olan ve profesyonel şekilde kandırıldığını ifade eden Öznarin, "8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanç elde edeceğiz. Ufak rakamla başlamayalım büyük rakamlarla girersek kazançlar daha da büyük olur diyerek aklıma girmeye çalıştı. Bende 'durumumda yok bu kadar yatırım yapabilirim' dedim. Daha sonra telefonuma kod gelmeye başladı ve bende tek tek verdim. Adıma 82 bin TL kredi çekmişler. Daha sonra torunların yanına gittim konuyu anlattım onlar da bana dolandırıldığımı söyledi." şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER