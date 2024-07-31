Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıldı
Dolandırıcıların yeni taktiği yapay zeka teknolojisi. Kilis'te bir çete, yapay zekayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle Almanya'dan gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırdı.
Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlar ortaya çıktı.